Maduro: John Bolton comandó el golpe de estado de ayer

Jhoan Meléndez / 1 may 2019.- Nicolás Maduro desde una concentración oficialista por el 1º de mayo, denunció hoy que el asesor de seguridad de EEUU, John Bolton, “comandó el golpe de estado de ayer y exijo que se le investigue”.

Asimismo Maduro dijo que “los golpistas venezolanos no solo se engañaron a ellos mismos, sino que también engañaron al imperialismo al hacerles creer que yo me iba a entregar. Que yo me iba para Cuba y que los rusos me bajaron del avión y que honorables funcionarios estaban forzando mi salida”.

“Hemos vuelto a triunfar. Con lealtad, con la moral, con el honor. Se creyeron sus propios fakes news”, apuntó Maduro en transmisión de VTV.

Además enfatizó: “Elliott Abrams se declaró chavista el jueves. Dijo que yo estaba acabando el legado de Chávez. Es manipulación que ellos crean, está loco. Y todo esto lo crearon para hacer creer que me darían un golpe de estado en nombre de Chávez”.

En tal sentido advirtió que “no me va a temblar el pulso cuando la justicia lo ordene de meter tras las rejas a los responsables de este golpe de estado. Es un despropósito querer imponerse por las armas”.

“Que hagan lo que quieran que hacer que nosotros neutralizaremos. El que se coma luz, va preso. Ya sabe su destino y es la justicia”, señaló.

Convocó a un diálogo Convocó al “congreso bolivariano de los pueblos” a dialogar el fin de semana para “rectificar los errores”. “Convoco de manera especial para los próximos sábado y domingo a una gran jornada nacional de diálogo del poder popular. Quiero cambiar todo, rectificar los errores. Un gran plan de cambio y rectificación, por eso convoco al congreso bolivariano de los pueblos a un taller especial para escuchar sus propuestas”, sentenció Maduro quien también llamó a “todos los gobernadores y gobernadoras, alcaldes y alcaldesas para que me traigan todas sus proposiciones de cambio”.

Etiquetas: Elliott Abrams | golpe de Estado | John Bolton | Maduro