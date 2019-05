Maduro desmiente a Bayly sobre huida de Flores a República Dominicana

Luis Sequera / 10 may 2019.- Nicolás Maduro desmintió las declaraciones del periodista peruano Jaime Bayly, quien aseguró el pasado jueves 2 de mayo que Cilia Flores había salido de Venezuela rumbo a República Dominicana a bordo de un avión puesto a disposición por el presidente de Rusia, Vladimir Putín, tras el fallido intento de alzamiento militar ocurrido el 30 de abril.

“Fíjense como miente, es una cloaca y prende un ventilador para echar sus comentarios excrementales al aire. Su primera mentira trata de decir que Maduro no se fue, pero Cilia sí del 30 de abril al 2 de mayo. Luego trata de echar basura sobre un hombre honorable, honesto, revolucionario de verdad Tareck El Aissami, víctima de los ataques imperiales”, dijo Maduro en cadena de radio y televisión este viernes.

“Ni siquiera se cuidó este bandido, esta basura, de revisar mis videos de actos públicos para saber dónde estaba Cilia el 30 abril, 1 y 2 de mayo”, agregó.

Maduro también desmintió poseer alguna propiedad en el país caribeño, tal como lo dijo el periodista peruano al afirmar que “el dictador y su esposa eligieron República Dominicana como destino porque ahí adquirieron, con la complicidad del Gobierno local, una mansión en una exclusiva zona llamada Cap Cana”.

“Si hubiera justicia en este mundo yo pediría que se hiciera une investigación y se determinará de quien en esas mansión. No tengo ni tendré, ni quiero tener, ni propiedades, ni dinero, ni cuentas en ningún lugar del mundo. La única cuenta bancaria que tengo es donde cobro mi sueldo todo los meses. No soy un hombre que busca riquezas, no he sido, ni soy un corrupto, jamás, soy un obrero presidente”, enfatizó.

Etiquetas: 30-A | Cilia Flores | Jaime Bayly | Nicolás Maduro