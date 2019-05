Madre de niño fallecido por falta de trasplante: No es culpa del bloqueo sino de la negligencia del Gobierno

ND / 24 may 2019 – Geraldine Labrador, madre de Robert Redondo, respondió a Jorge Arreaza y a Delcy Rodríguez, y les aseguró que su hijo murió “no por culpa del bloqueo, sino por culpa de ellos”.

“Todo está en decadencia, tú vas a los servicios viejos del Hospital de Niños y todo está por el piso. A mi hijo lo querían hospitalizar en la torre vieja del JM de los Ríos, y yo me puse a pelear con el doctor porque no era el área para mi hijo, porque en ésa zona hay zancudos, y después de estar 30 días allí, mi hijo podría regresar a la casa con un dengue, y todo eso no es culpa del bloqueo, es culpa de ellos mismos por su negligencia, por su falta de conciencia, es culpa de ellos mismos y de ningún bloqueo que les tengan”, afirmó Labrador a TVVenezuela Noticias.

Más temprano, el canciller Jorge Arreaza fue duramente criticado en la red social Twitter luego de postear en su cuenta que “lamentablemente falleció otro niño venezolano esperando su trasplante de médula ósea como consecuencia del bloqueo criminal de EEUU, que impide transferir fondos a las instituciones italianas de salud con las que PDVSA atendía estos casos urgentes”.

Tras ésa publicación, muchos tuiteros cargaron contra el canciller, unos lo tildaron de “descarado”, otros recordaron las inversiones que el chavismo ha anunciado recientemente en fabricación y adquisición de armamento.

Por su parte, el presidente encargado por la AN, Juan Guaidó, aseveró que “lamento primero la profunda crisis humanitaria compleja que hoy vive Venezuela, que se refleja no solo en esas dos criaturas que perdieron la vida esperando transplante, transplante que no se puede hacer en Venezuela porque destruyeron el sistema de salud venezolano”.

"No es culpa del bloqueo, es culpa de ellos por su negligencia, por su falta de conciencia", respondió la mamá de Robert Redondo, Geraldine Labrador, a Jorge Arreaza y Delcy Rodríguez, quienes aseguraron que la muerte del niño es consecuencia de las sanciones de EEUU #TVVNoticias pic.twitter.com/R8j1hklzI7 — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 24 de mayo de 2019

