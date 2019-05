Madre de Erick Altuve: Ayuden a los otros niños del Hospital JM

Oleg Kostko / 27 may 2019.- La madre de Erick Altuve, uno de los niños que falleció en el JM de los Ríos por no poder hacerse un trasplante de médula osea, Jennifer Guerrero, hizo un llamado a que se ayuden a los niños que siguen en el referido hospital.

“Lo único que les pido es que ayuden a los niños que siguen allá adentro, mi hijo luchó bastante, fueron cinco años y once meses esperando un trasplante de médula ósea que tengan un poquito de corazón con esos niños que quedan allá dentro, no hay medicamentos, revisen esas quimios si están vencidas o mal preparadas porque los niños ya no las están aceptando, a las madres que siguen allá les pido que sigan luchando como yo luché por el mío”, expresó Guerrero en declaraciones reseñadas por TVVenezuela.

Relató que los medicamentos que llegó a conseguir para su hijo fueron gracias a varias fundaciones al tiempo en que denunció que la directora del JM de los Ríos tendría medicinas bajo llave.

“Durante el tiempo en que mi hijo estuvo allí se ayudó gracias a fundaciones y de donaciones que nos daban porque el hospital nunca nos dio nada (…) Mi hijo necesitaba un medicamento y cuando fui a la farmacia me dijeron que la directora lo tenía encerrado bajo llave y que no podía hacer nada”.

La madre del infante contó que su hijo no dejaba de decir que deseaba conseguir el trasplante de médula para poder tener buena salud. “El mayor anhelo de mi hijo era curarse y conseguir el trasplante, decía que era muy fuerte y que el cáncer no iba a poder con él pero eso no pasó”, lamentó la joven.

Además emplazó al oficialismo a que “dejen de estar pendiente de la política” y a que “estén pendientes de que entre la ayuda humanitaria a los hospitales y ese hospital (el JM de los Ríos) la necesita y bastante, allí no hay nada e incluso los baños están contaminados”.

Por su parte, el padre de Erick Altuve, Gilberto Altuve, lamentó la situación de precariedad en el que se encuentra el JM de los Ríos. “Venezuela es un país tan rico y lo están destruyendo, el JM de los Ríos era uno de los hospitales más grandes de Venezuela, no puede ser que sean tan ignorantes como para dejar morir a tantos niños”. Agregó también que “no hay ni medicinas, rayos x, exámenes de laboratorio y los niños se ponen peor”.

#27May Jennifer Guerrero, madre de Erick Altuve, niño fallecido en el JM de los Ríos este domingo, pidió ayuda para los niños que esperan trasplante de médula ósea y a las madres que continúen luchando por sus hijos. Conéctate en #TVVenezuela por: https://t.co/bmZjHf3BzQ pic.twitter.com/Nz3K47RwBP — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 27 de mayo de 2019

#27May Jennifer Guerrero, madre de Erick Altuve, niño fallecido en el JM de los Ríos: Mi hijo necesitaba un medicamento y cuando fui a la farmacia me dijeron que la directora lo tenía encerrado bajo llave. Conéctate en #TVVenezuela por: https://t.co/bmZjHf3BzQ pic.twitter.com/cyFBtNFnhL — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 27 de mayo de 2019

#27May Gilberto Altuve Méndez, padre de Erick Altuve, niño fallecido en el JM de los Ríos: Mi hijo estaba empezando a vivir la vida. No puede ser que sean tan ignorantes y dejen morir a tantos niños, es inexplicable. Conéctate en #TVVenezuela por: https://t.co/bmZjHf3BzQ pic.twitter.com/KJFW11kDqU — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 27 de mayo de 2019

