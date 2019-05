Madre de Yeidelberth Requena: Nos cansamos de esperar respuestas

Elías Rivas / foto: @Efectococuyo / 28 may 2019.- La madre de Yeidelberth Requena, el niño de 8 años que recientemente falleció en el hospital J.M de los Ríos en espera de un trasplante de médula ósea, organizó este martes los actos fúnebres para despedirlo con la fiesta soñada del pequeño.

“Gracias por acompañarnos este día, no saben cuánto he anhelado para que mi hijo vea todo el sacrifico que se hizo, para que él pudiera cantar hoy cumpleaños con su familia. Me duele mucho, no quiero llorar (…) Espero que le demos a mi hijo la mejor despedida, en verdad se la merece”, fueron las palabras de Wendy González al concluir el “cumpleaños feliz”, rodeada de amiguitos de Yeidelberth en medio de una pequeña fiesta inspirada en el Capitán América.

Más temprano González dijo a los medios de comunicación que despediría a su hijo como “el mejor guerrero del mundo”, y comentó que se sentía orgullosa de haber sido su mamá.

“Le agradezco a Dios por prestármelo estos casi 9 años. Quiero despedirlo haciendo ver que es un niño especial, con sus globos, su torta, cómo él quería siempre. Me siento orgullosa de ser su madre y sentirme tan luchadora como él, me fortaleció mucho verlo luchar por su vida y por la espera de una médula.

Wendy González indicó sentirse acompañada en toda esta dura travesía, en cierta parte, gracias a sus familiares y amigos, pero manifestó todo lo contrario cuando de ayuda gubernamental y medicamentos se trataba.

“No me sentí sola gracias en parte a mi familia, a mis amigos, pero ayuda para sus medicamentos sí. Busqué ayuda para que tuviera una mejor calidad de vida luego de pasar por muchos medicamentos riesgosos y nunca supieron darme respuesta cuando la pedí. Mira que de tanto esperar una respuesta en dónde estamos, viendo cómo se mueren niños en nuestros brazos, porque así murió mi hijo, en mis brazos, y eso me duele más que cualquier otra cosa en la vida”, expresó.

Yeidelberth Requena tenía leucemia y formaba parte de un grupo de unos treinta niños que esperan por un trasplante de médula para salvar su vida.

