Machado, a la BBC: “Si no existe una amenaza real el régimen no cederá”

Luis Sequera / 3 may 2019.- La coordinadora de Vente Venezuela, María Corina Machado, aseguró que es necesario pasar a una nueva fase y a la “construcción de una amenaza real” contra el régimen de Nicolás Maduro, para detener “el horror que hoy vive Venezuela”, por lo que pidió al Parlamento la activación del artículo 187 numeral 11 de la Constitución.

“Lo que nosotros estamos pidiendo al mundo es el ejercicio de un principio aceptado en las Naciones Unidas, que es la responsabilidad de proteger. En Venezuela tiene lugar un genocidio que ya no es silencioso, que nadie puede negar ni menospreciar y la comunidad internacional tiene la responsabilidad de proteger junto a los venezolanos civiles y militares que estamos decididos a avanzar y llevar el liderazgo. Ahora, le repito, si la amenaza no es real, el régimen no va a ceder”, dijo Machado en entrevista concedida a BBC

Pulse aquí para leer la entrevista completa

Etiquetas: María Corina Machado | Vente Venezuela