El secuestro del 187#11

En nuestra condición de organización de la Sociedad Civil participamos como Alianza Nacional Constituyente (ANCO), desde sus orígenes, en la Alianza Soy Venezuela, iniciativa fundada por María Corina Machado, Diego Arria y Antonio Ledezma, con la intención de dar una respuesta política a las diferencias de fondo presentadas con los partidos integrados en la MUD, y ahora en la MUD-Frente Amplio, y que se manifiestan a través de formulas que revelan un abierto colaboracionismo con el régimen de Nicolás Maduro Moros. Ambas Alianzas hemos coincidido en posiciones públicas en materias trascendentales como la aplicación del Principio de la Responsabilidad de Proteger (R2P) en Venezuela.

La Alianza Nacional Constituyente (ANCO) y sus principales integrantes fundadores a nivel nacional, conjuntamente con un distinguido grupo de ciudadanos independientes, promovimos a partir del 19 de Abril, aniversario de la Declaración de nuestra Independencia, el debate de una Consulta Popular para que fuera el mismo pueblo de Venezuela, en ejercicio directo de su soberanía (Artículo 5 Constitucional) quien decidiera en relación a un asunto que le concierne, y no a través de su representación, para que la Comunidad Internacional nos socorriera militarmente para el ingreso de la ayuda humanitaria al país, y a la vez hacerse presente para detener los crímenes de Lesa Humanidad que comete con absoluta impunidad el régimen de Nicolás Maduro Moros, sin que nadie en Venezuela les pueda responder porque detentan la fuerza de las armas.

Ese llamado fue reiterado el 14 de mayo pasado por el Consejo Consultivo de Soy Venezuela, instando de nuevo a la Comunidad Internacional a hacerse presente con la Responsabilidad de Proteger (R2P) en el caso venezolano, y a la Asamblea Nacional a la activación del artículo 187, numeral 11 Constitucional (ver Comunicado Soy Venezuela reitera su llamado a la comunidad internacional de poner en marcha de manera inmediata el mecanismo de la Responsabilidad de Proteger y a la Asamblea Nacional que urgentemente proceda a la activación del artículo 187-11 constitucional.

Ahora bien, doy esta explicación previa porque institucionalmente la sociedad civil, en sus diferentes expresiones, se ha manifestado a favor de la activación del Principio R2P de la Comunidad Internacional por encima de la reticencia de su liderazgo político, y en algunos casos con una muestra representativa de casi 5000 firmas de venezolanos en Venezuela y alrededor del mundo para que se activara esa Consulta al pueblo venezolano basada en el principio de la Responsabilidad de Proteger (R2P). Pero mas allá de eso, como un llamado directo de los venezolanos al liderazgo político para que procediera a la activación del artículo 187, numeral 11, sin tener hasta ahora ninguna respuesta.

Hemos esperado esa respuesta de nuestros diputados porque ellos son la representación legitima de la única institución venezolana reconocida por el mundo. Sin embargo eso no implica de que sea necesaria. Hay que explicar que se les ha vendido a los venezolanos y al mundo entero que porque no se apruebe en la Asamblea Nacional el Articulo 187, numeral 11, no se esta aprobando la ayuda militar de la Comunidad Internacional. Los Diputados de la Asamblea Nacional han secuestrado esa aprobación del 187#11 como la alcabala de una intervención humanitaria en Venezuela, por encima de lo que están exigiendo los venezolanos.

¿Y por qué digo esto? Porque la comunidad Internacional no requiere de una autorización para intervenir cuando se violan los derechos humanos de un país, porque esa autorización se la dieron a si mismas las Naciones del mundo cuando aprobaron en la Asamblea General de la ONU del año 2005 el Principio de la Responsabilidad de Proteger (R2P), y esos acuerdos internacionales son ley en Venezuela por la Constitución. Asimismo el Acuerdo R2P está por encima del Principio de Soberanía cuando al país en cuestión se le ha demostrado, como es nuestro caso, la comisión de delitos de Lesa Humanidad y Genocidio, tal y como ocurre en Venezuela con la hambruna deliberada, la muerte masiva de niños recién nacidos en los hospitales, el exterminio de grupos indígenas, y la persecución y desapariciones forzadas de opositores políticos.

Entonces, ¿por qué todo el mundo se paraliza porque la Asamblea se niegue a aprobar el artículo 187, numeral 11? Porque con ese cuento los diputados controlan que “son ellos” quienes le “darán paso” a una Intervención Humanitaria en Venezuela cuando eso no es verdad. Ese control no lo tienen ellos. En todo caso, su aprobación al 187#11 será la demostración al mundo de que ellos finalmente están de acuerdo con la Intervención Humanitaria, cosa que difícilmente ocurrirá, porque en este momento negocian de nuevo con el régimen en Noruega.

Entonces nos encontramos en un terreno peligroso. El país entero se niega a negociar elecciones con asesinos y delincuentes, mientras nuestros representantes hacen caso omiso a su obligación de oír al pueblo que votó por ellos. ¿Puede ser estable un gobierno de transición cuya base de sustentación este viciada de nulidad por la falta de legitimidad originaria que solo el pueblo venezolano puede dar? ¿Como consigue un gobierno de transición el apoyo popular necesario para la aplicación de políticas publicas difíciles que serán necesarias en los próximos años, si arrancando ese gobierno esta acompañado por aquellos que masacraron al pueblo venezolano? Como bien dice Montaner en una reciente nota: “Es pan para hoy y hambre para mañana. Treinta años después de las elecciones de 1990 Daniel Ortega y el sandinismo continúan gravitando sobre Nicaragua, mientras el Socialismo del Siglo XXI se mantiene en ese país, en Venezuela y en Bolivia orquestado por La Habana”.

La oposición oficial está a punto de meternos por ese camino, buscando el pan para hoy pero dejando que los venezolanos pasemos hambre ahora y mañana también, empujados por los intereses de la corrupción. Los venezolanos tenemos la palabra…

