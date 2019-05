Ledezma: Están abiertos los caminos para activar una “intervención humanitaria”

Oleg Kostko / 10 may 2019.- El ex alcalde metropolitano, Antonio Ledezma, reiteró nuevamente este viernes el llamado al parlamento para que active el artículo 187 en aras de que ingrese al país una misión internacional.

Así lo expresó Ledezma en un video publicado en su cuenta de Twitter en el que hizo un llamado a la colectividad a acompañar a Guaidó en la calle:

“Ellos saben que están liquidados ellos saben que este régimen no tiene viabilidad, Maduro es insostenible, tal vez no será hoy o mañana pero va a caer, sin embargo tenemos que seguir luchando tenemos que seguir acompañando a Juan Guaidó y a todo el liderazgo opositor en las movilizaciones dentro y fuera de Venezuela”.

“Pero no tenemos tiempo que perder, no le demos chance a estos bandoleros de que sigan acosando a la gente, persiguiendo a los parlamentarios o hasta que le lleguen a poner la mano a Juan Guaido ¿y que vamos a hacer otro comunicado de la OEA, del Grupo de Lima? a estos bandoleros no les da ni cosquillas”.

“Hay que activar el principio de intervención humanitaria más bien hay que invocarlo, hay que activar el artículo 187 de la Constitución nacional amparándonos en la doctrina de la Responsabilidad de Proteger de la ONU”

“Esta el principio de intervención humanitaria que tiene su base en la doctrina francesa, está la doctrina roldó, está la Carta Democrática Interamericana, están todos los caminos abiertos para reclamar la cooperación de la comunidad internacional porque hemos demostrado que el pueblo lucha, marcha, participa en elecciones fraudulentas incluso”

1. Acompañar con más determinación a @jguaido como cabeza de esta insurgencia ciudadanía con objetivo invariable de producir el cese de la usurpación.

2. No bajar la guardia, no permitir que nos desmonten el ánimo ni la voluntad de lucha.

3. Que @jguaido invoque ya art. 187#11CN pic.twitter.com/GqBHwa5ux4 — Antonio Ledezma (@alcaldeledezma) 10 de mayo de 2019

