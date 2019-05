Ledezma: Si es para definir el “cese de la usurpación” apoyo reuniones en Noruega

Oleg Kostko / 17 may 2019.- El ex alcalde Metropolitano, Antonio Ledezma, dijo apoyar este viernes las conversaciones sostenidas entre el chavismo y la oposición si son para definir el “cese de la usurpación” y no para “guaralear como en República Dominicana”.

“Si es para definir el Ccese de la usurpación, me da lo mismo que se reúnan en Noruega, Martinica, Washington, Colombia o La Conchinchina. Ah, eso sí, es para ponerle fin a la usurpación, no para guaralear, como lo hizo Narcotiranía en Dominicana. Confío en la palabra de Juan Guaidó”, expresó Ledezma en su cuenta de Twitter.

En el referido tuit adjunto una diapositiva de la encuestadora Meganálisis donde dicha encuestadora determinó que el 87% del país está en contra de una nueva ronda de diálogos entre el oficialismo y la oposición venezolana.

El Gobierno de Noruega confirmó recientemente las conversaciones. “Noruega informa de que ha tenido contactos preliminares con representantes de los principales actores políticos de Venezuela, en una fase exploratoria, con el objetivo de apoyar la búsqueda de una solución a la situación del país”, dijo la cancillería de ese país en un comunicado.

Lea más: SOS Orinoco denuncia minería ilegal en Amazonas

Si es para definir el CESE DE LA USURPACIÓN, me da lo mismo que se reunan en Noruega, Martinica, Washington, Colombia o La Conchinchina.

Ah, eso sí, es para ponerle fin a la usurpación, no para guaralear, como lo hizo Narcotirania en Dominicana.

Confío en la palabra de @jguaido pic.twitter.com/YwjHRmY8fU — Antonio Ledezma (@alcaldeledezma) 17 de mayo de 2019

vaya al foro

Etiquetas: Ledezma | NOruega | reuniones