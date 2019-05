Laureano Márquez: “Estamos en un estado de anarquía”

Eili Córdova / 17 may 2019.- El politólogo y humorista, Laureano Márquez, manifestó este jueves que en el país no existe gobernabilidad alguna y que “200 años después no hemos podido construir la República que soñamos”.

“En este momento estamos sin gobernabilidad alguna. Un gobierno no está para mantener el poder por el poder mismo, sino para estar al servicio del ciudadano. Estamos en un estado de anarquía”, dijo en el programa de Roman Lozinski.

“Se ha utilizado el diálogo para llevarnos a nada, pero hay que entender que las posiciones cambian y uno con más fuerza puede hacer que eso cambie”, opinó Márquez.

Más adelante el humorista comparó la situación de Venezuela con la de la serie Juego de Tronos y dijo que “Estos años nos van a dejar mucho dolor. Hay que construir no un sistema de impunidad, sino un sistema de reconciliación”.

Durante la entrevista le preguntaron sobre su escenario ideal para salir de la crisis que atraviesa el país y respondió: “Veo con tristeza la lógica que usan desde el poder y pienso que los escenarios en los que yo sueño, no son los más viables. Veo como cobran más fuerzas los escenarios complejos, dolorosos y difíciles. En la medida de lo posible siempre hay que apostar al escenario de solución pacífica, es el que deja menos heridas. El diálogo es muy polémico”

Por último, dejó un mensaje para la sociedad venezolana. “Lo que me da más esperanza es ver lo que somos. Somos el país de gente buena, somos una diversidad de talento e ingenio. Tengo mucha esperanza en la juventud venezolana, en la cultura y la inteligencia”.

