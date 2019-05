Lanzan campaña para recolectar dinero por venezolanos en Panamá

ND / 31 may 2019 – Una campaña ayudará a miles de venezolanos a recaudar dinero para pagar sus trámites en Panamá, iniciativa dirigida sobre todo a inmigrantes que no han podido regularizar su situación migratoria por falta de recursos.



La reciente iniciativa “un dólar por un paisano legal”, llevada a cabo por “Chamos Panamá”, un colectivo de migrantes venezolanos en el istmo, pretende recolectar al menos 517 dólares a la semana, equivalentes al costo por persona de la residencia por regularización migratoria en Panamá.

En principio, el aporte parece limitado pero para quienes han tenido que huir de la crisis económica en casa, y casi sin ahorros, es un paliativo, dijo a Reuters el jefe de la organización, Theoscar Lisboa. Sin papeles, los inmigrantes no suelen ganar más de 500 dólares mensuales en Panamá.

