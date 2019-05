Niña de 3 meses se convierte en el sexto infante que fallece en el JM de Los Ríos durante mayo

Jhoan Meléndez / 28 may 2019.- Nicole Díaz, una niña de 3 meses, murió este lunes luego de haber ingresado al Hospital JM de Los Ríos tras padecer meningitis, convirtiéndose así en el sexto infante que muere en ese recinto a causa de la crisis de salud en el país durante este mes.

“Ella ya tenía 28 días hospitalizada en el JM de Los Ríos. Ella ya había mejorado bastante de la enfermedad que tenía, pero bastante. Ya estaba bien y se reía, pero desde el fin de semana la atacó algo que la descompensó. Le dio diarrea, vomito, no hubo atender a la niña. No había medicamento y no había para los exámenes, se necesitaban tubos morados y ni porque son niños chiquitos te los dan, tienes que ir a la calle a buscarlo mientras ellos tenían dos ahí caletas (escondidos)”, señaló a abuela de la infante, Lourdes Sarmiento a La Raíz.

En ese sentido dijo que tras las muertes de varios niños en ese hospital de niños “tiene que pasar algo ahí”. “Aquí no hay bloqueo, lo que hay deficiencia. Se necesita alguien que se ocupe de verdad de los hospitales y ver donde están los medicamentos que falta, qué hacen con ellos. No es justo que los negocien”.

Sarmiento exigió a Nicolás Maduro que se ocupe “de verdad” de la crisis. “Necesitamos que se ocupe de verdad de lo que nos hace falta”, dijo la señora quien además dijo tener fe en Juan Guaidó.

Etiquetas: falta de insumos | Hospital JM de los Ríos | muertes de niños | Nicole Díaz