KonZapata: Renuncia de Isaías Rodríguez le genera nuevos problemas a Maduro

ND / 24 may 2019 – El problema para Nicolás Maduro no es que Isaías Rodríguez haya renunciado a la embajada de Italia, sino por la ausencia y lo que representó Rodríguez en el país europeo, según reseñó el periodista Juan Carlos Zapata de KonZapata.

Entonces el problema es que a Maduro se le abrió un boquete en Italia. No por lo que ejerciera Isaías Rodríguez sino por lo que representaba. Era el embajador formal. Y embajador es embajador, mucho más cuando la comunidad internacional tiene cercado a Maduro. Ahora a Maduro se le dificulta designar embajador en Italia. Tendrá que conformarse con un encargado de Negocios. Y si Isaías Rodríguez ya era un ausente en la escena diplomática italiana, cualquier funcionario de menor rango que se designe, lo será todavía más. De manera tal que Maduro se quedará sin embajadores en Italia. Porque es sabido que tampoco tiene en el Vaticano.

Maduro dirá que en Italia cuenta con activistas que lo defiendan, mejor que lo que hacía el ex embajador, a quien no le dio la oportunidad de hacerlo, rencillas mediante. De hecho, una periodista y un profesor italianos, mandaban más que Isaías Rodríguez, y son los que llevan la voz por Maduro, y son los que tomarán más protagonismo. A Isaías Rodríguez lo habían marginado de la Expo de Milán, donde asumieron el papel principal, entre otros, el cónsul de la ciudad, Giancarlo Di Martino, articulista radical de la causa madurista. Y ahora vino lo de la Expo de Venecia. Aguantó lo de Milán pero no aguantó lo de Venecia. Entonces dijo lo que dijo. Que para qué gastar dinero en un evento de esa naturaleza un país que no paga los sueldos al personal diplomático, que no puede pagar los arriendos, que no pagar las deudas atrasadas. Retrató al Estado madurista arruinado. Y esto va con todo el servicio diplomático. Por lo que Isaías Rodríguez estaba diciendo una gran verdad. Y esa verdad es la que provocó la ruptura definitiva.

Haga click aquí para leer la nota completa en KonZapata

Lea más: Vecchio izó la bandera de Venezuela en embajada recuperada en Washington

vaya al foro

Etiquetas: Maduro en problemas | Nicolás Maduro | Renuncia Isaías Rodríguez | Venezuela