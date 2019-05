Junta ad hoc de Pdvsa abre cuenta oficial en Twitter

ND / 28 may 2019.- La junta directiva ad hoc de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) que fue designada por la Asamblea Nacional (AN), abrió su cuenta en Twitter mediante la cual ofrecerán informaciones pertinentes.



Su primer tweet, publicado este martes, da la bienvenida a los usuarios a lo que sería la cuenta oficial de esta junta, que cambia el característico color rojo del logo de Pdvsa a uno en color azul.

“Bienvenidos a la cuenta oficial de la junta de Pdvsa ad hoc designada por la AN para rescatar los activos en el exterior y sentar las bases de la reconstrucción de la industria petrolera nacional”, reza el mensaje.

El 9 de abril, la AN designó una junta ad hoc de Pdvsa, con la finalidad de proteger los activos que han sido usados por el gobierno para otros fines, según afirma el Parlamento.

La nueva Junta administradora ad hoc de Pdvsa está integrada por: Luis Pacheco (Presidente), Simón Antúnez, Gustavo Velásquez, Carlos José Balza, Ricardo Alfredo Prada, Claudio Martínez, León Miura, María Lizard y Alejandro Grisanti.

Etiquetas: junta ad hoc | Pdvsa | Twitter | Venezuela