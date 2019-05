Julio Borges: No haber participado el 20M contribuyó a la deslegitimación de Nicolás Maduro

ND / nota de prensa / 20 may 2019.- El embajador de Venezuela/AN ante el Grupo de Lima, Julio Borges, aseguró este lunes que el apoyo internacional que mantiene Juan Guaidó, de más de 50 países, “es producto, en parte, de la decisión de los principales partidos opositores de no participar” en las elecciones del 20 de mayo, y contribuyó con la deslegitimación de Nicolás Maduro.

“La decisión de no firmar en Dominicana trajo como consecuencia la deslegitimación completa de la dictadura y el apoyo mayoritario de la comunidad internacional a Venezuela y a nuestro presidente Juan Guaidó. Maduro decidió transitar el camino irreversible del autoritarismo y la violación de derechos humanos y por eso está siendo señalado y arrinconado por los principales países y gobiernos democráticos del mundo”, dijo en nota de prensa.

“Si Maduro cree que puede atrincherarse en el poder como lo hizo Cuba después de la Guerra Fría está equivocado. El mundo está consciente que su dictadura representa una amenaza para la paz y la estabilidad de toda la región”.

El coordinador nacional de Primero Justicia aseguró además que desde el 10 de enero se ha avanzado “en la lucha por recuperar la democracia y la libertad”. Reiteró que, pese a la persecución, el parlamento venezolano sigue de pie, legislando y encabezando el proceso de cambio que vive Venezuela.

Por último, Borges llamó a los venezolanos a “mantenerse movilizado”. “Solo la combinación de la presión nacional e internacional se logrará el cese definitivo de la usurpación”.

