Jubilados y pensionados del Metro de Caracas protestarán para exigir reivindicaciones salariales

Eili Córdova / Foto: Unión Radio / 20 may 2019.- Jubilados y pensionados del Metro de Caracas se movilizarán esta semana para exigir el cumplimiento del contrato colectivo. Juan Ovalles, presidente de Ajupemeca, manifestó que la situación actual es “bastante caótica” y que no se cansarán hasta obtener respuestas.

“El problema de los jubilados y pensionados es bastante caótico. Nosotros los jubilados y pensionados fuimos despojados de nuestro contrato colectivo y estamos desamparados. No tenemos un seguro funerario y tampoco seguro médico”, dijo en el programa Por donde vamos de Unión Radio.

Ovalles declaró que desde el año pasado fueron despojados de su contratación colectiva. “Fuimos despojados por medio de un acta convenio hecha por el presidente del sindicato, Edison Alvarado, en conjunto con el presidente del metro, César Vega, la cual fue llevada al Ministerio del Trabajo sin el consentimiento de nosotros. Ellos violentaron nuestros derechos y también lo establecido en la Constitución”.

En la actualidad, son 2500 jubilados y pensionados los que se encuentran afectados. “Estamos sobreviviendo y es bastante difícil. Nosotros la tercera edad somos el eslabón más difícil de esta sociedad y no las pasamos en la calle buscando efectivo, medicamento o alimentos, en lugar de disfrutar de nuestra jubilación”, enfatizó el presidente de Ajupemeca.

Protesta

Dijo que en esta semana protestarán hasta las instalaciones de Sudeban para exigir el pago completo del salario. “Cuando el presidente, Nicolás Maduro, decretó el aumento del salario mínimo, resulta que los jubilados y pensionados no cobramos completo, porque cobramos 80 %. La empresa alega que nos debe descontar 20 %, pero no nos dice porqué”.

“Vamos a continuar en la calle defendiendo nuestros derechos. Nosotros no estamos solos, estamos con el gremio de trabajadores activos. Ellos saben que nuestra asociación es la única ventana que tienen para defender sus derechos”, expresó Ovalles.

Sin respuestas

Ovalles reiteró que en varias oportunidades han intentado comunicarse con el presidente del Metro de Caracas, pero no han obtenido ninguna respuesta. “Hemos intentado hacer contacto con el presidente del metro y no nos quiere recibir. Cada vez que vamos a su oficina, el señor no nos quiere recibir (…) El último intento fue la semana pasada”.

Etiquetas: Jubilados y pensionados | Metro de Caracas | protesta