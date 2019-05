Juan Guaidó: Estamos cerca de lograr el objetivo

ND / 1 may 2019.- El presidente interino nombrado por la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reiteró este miércoles en la gran movilización convocada en todo el país que se ha demostrado que el “usurpador no controla la Fuerza Armada”.

El líder opositor aseveró que en ésta fase de lucha, la calle y la protesta no tienen vuelta atrás, ya que cada vez se está más cerca del objetivo, según indicó en su cuenta Twitter.

Guaidó explicó que este martes se realizó el tercer alzamiento desde que iniciaron la ruta por el rescate de Venezuela, y confía en que vendrán más.

“Sin pueblo, sin Fuerza Armada y sin poder confiar ni en su sombra, quien usurpa funciones está cada vez más arrinconado y solo”, expresó.

“Esta fase final de la Operación Libertad arranca con millones de venezolanos en la calle, con un régimen debilitado, un firme apoyo internacional a nuestra lucha y la comunicación con nuestras Fuerzas Armadas. Somos un movimiento pacífico y ahora es que vamos con todo”, escribió el líder opositor.

Asimismo, invitó a los todos los empleados públicos y de servicios estratégicos a tomar sus espacios de trabajo reclamando “el final de la usurpación”, manteniendo una protesta permanente.

En torno a la fase definitiva de la Operación Libertad, Guaidó especificó que comenzó ayer con la participación de la Fuerza Armada y ahora continuará con la participación de los empleados públicos, buscando realizar “paros escalonados hasta llegar a la Huelga General”.

Guaidó concluyó en su cuenta oficial Twitter invitando a todos a participar y prepararse de cara a la huelga general, motivando a la Fuerza Armada para que se siga sumando a la Operación Libertad, en busca del cese de la usurpación.

