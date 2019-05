Joven arrollado por la tanqueta: Sigo con la misma convicción de seguir en la calle

Eili Córdova / 3 may 2019.- En una entrevista transmitida este viernes por el canal RCN, el joven arrollado por la tanqueta, Luis Alejandro, el 30 de abril, expresó que pese a ese momento de “pánico”, él no está dispuesto a abandonar las calles.



Según el video, Luis Alejandro fue arrollado por la tanqueta en la avenida Francisco Fajardo, frente a la Base Área La Carlota, mientras estaba protestando como parte de la Operación Libertad. “En ese momento traté de salir, de huir, pero la tanqueta venía muy rápido y me atropelló. Cuando me estaba pasando por encima, solo recuerdo muchísima oscuridad, no podía ver nada. Luego recapacité y solo pude pensar: “Estoy vivo””, declaró durante la entrevista.

Pese al momento difícil que vivió y a una leve herida en su pierna, aseguró que sigue con la misma convicción. “No tengo miedo y tengo muchísima fe de que, si seguimos en las calles todos juntos, Maduro no va a soportar la presión y va a renunciar”.

Durante el reportaje hecho por el canal colombiano, también habló un fotógrafo, Yohayker Quevedo, quien fue herido por perdigones durante las protestas. “Fueron 62 perdigones por todo el cuerpo, más que todo en la espalda y en el brazo. Estaba en el piso y cuando me vieron, sin decir nada, comenzaron a dispararme”.

#3May Luis Alejandro es uno de los jóvenes que fue arrollado por una tanqueta de fuerzas del régimen de Maduro, asegura que seguirá luchando por la libertad de Venezuela pic.twitter.com/2Fj6JfBJyQ – @NoticiasRCN — Reporte Ya (@ReporteYa) 3 de mayo de 2019

