Simonovis “se piró”, “dejó el pelero”. No huyó. Una persona que se va de donde lo tenían secuestrado se está defendiendo, lo que hizo fue ejercer su derecho a ser libre frente a sus raptores y debe volver para que a esos raptores, a los sinvergüenzas que lo metieron preso injustamente, les apliquen todo el peso de la ley por los delitos cometidos contra él.

Contra Simonovis se usaron adefesios, se cometieron atropellos y abusos de poder inconcebibles, en componenda de poderes públicos, lo mismo hicieron con Henry Vivas, Lázaro Forero, los Policías Metropolitanos, Rolando, Otoniel y Juan Guevara, Leopoldo López, Kamel Salame, contra los Diputados de la AN, contra el mismo Edgar Zambrano, con todos los que están presos por motivaciones políticas. Sea dicho, ¡sin haber cometido delito alguno!

Me parece justo que Simonovis se haya liberado de los monstruos que lo tenían atrapado sin argumentos legales válidos, en su caso o el de cualquier otro preso político no aplicaría la figura del indulto, entendida como causa de extinción de la responsabilidad penal, pues no podemos aceptar que se les señale comisión de delito, porque ellos no son delincuentes, son víctimas de esos monstruos que utilizaron el Sistema Judicial venezolano para criminizarlos con falsedades.

Nunca existió delito. Los hoy indultados en absoluto cometieron delito. Ningún preso político debe ser indultado, porque no ha cometido delito, los condenaron injustamente, les prefabricaron expedientes o los sembraron, para mí son personas intachables, a quienes les han causado daños irreparables, que señalan al régimen y sus secuaces como monstruos en violaciones de derechos humanos.

Invito a los profesores, Decanos de las facultades de Derecho y abogados a dar su opinión. ¿Simonovis, Leopoldo u otra persona que no ha cometido delito, que es víctima de esos monstruos, merece que digan que fue indultado? Es preferible decir que Simonovis “se piró”, así, como lo sugirió Nelson Bocaranda. Se indulta a quien cometió delito y él no cometió delito. En el caso de Leopoldo, el Dr. Carlos Ramírez López advirtió:

“No sigan diciendo que a Leopoldo lo indultó Guaidó porque eso es reconocer legitimidad a la farsa judicial donde se le condenó. El presidente Guaidó ordenó a los militares que arbitrariamente lo mantenían preso que lo liberaran y esa orden fue cumplida Y punto!”

Yo no estoy en contra de indultar a personas que hayan podido cometer delito. Pero si así van a proceder con el resto de los presos políticos estarán legitimando aberraciones del régimen contra ciudadanos que nunca han cometido delito. Ciertamente, es una facultad del Presidente de la República, y se dicta en Consejo de Ministros, Guaidó no tiene ministros. ¿Qué pasó aquí? ¿Los asesores perdieron las perspectivas y erraron en su accionar?

La vía de indultos a presos políticos nos conducirá a que mañana, cuando quieran enjuiciar a quienes los detuvieron, procesaron, condenaron y mantuvieron encarcelados ilegalmente, lo primero que dirán es: “bueno pero si Guaidó los indultó”. ¿Sí o no? En mi humilde opinión, salvo mejor criterio, en este contexto la figura del indulto está mal implementada, los indultados no cometieron delito, ninguno de los dos son delincuentes, eso está comprobado.

Simonovis, lo mismo que Leopoldo, le tocará venir en el momento cuando se abran los procedimientos para que la justicia deje sin efecto todos los excesos e ilegalidades existentes en los casos de los presos políticos y para que se enjuicie a todos aquellos que abusaron de ellos. Me siento comprometido a trabajar por esa justicia, proyecto al cual me he incorporado.

