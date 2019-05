José Guerra y Lorent Saleh se enfrentan en Twitter por Rodríguez Torres

Jhoan Meléndez / 10 may 2019.- José Guerra, diputado a la AN y Lorent Saleh, expreso político, sostuvieron este viernes una disputa en Twitter por la situación de salud del general Miguel Rodríguez Torres.

Guerra expresó su solidaridad con Rodríguez Torres. “Tiene casi un año preso sin que haya iniciado el juicio. Además fue trasladado compulsivamente a Fuerte Tiuna. Libertad para todos los presos políticos”.

Ante esto Saleh le respondió: “¿Sabía usted que Rodríguez Torres fue creador de la Tumba y, así como a mí, torturó, persiguió y asesinó a decenas de estudiantes? En esa época, por cierto, PJ poco decía sobre presos políticos. Nada justifica la violación al debido proceso, pero menos el blanqueo a un criminal”.

El parlamentario contestó al activista de DDHH lo siguiente: “Estimado Lorent. Yo siempre fui y seré solidario contigo y admiro tu lucha. Pero es tiempo de Unión y perdón para cumplir un objetivo esencial: salir de esta tragedia para lo cual hay que unir a quienes no están con Maduro. Saludos”.

Saleh no respondió a ese último tut, sin embargo retuiteó una respuesta de Gabriel Valles Sguerzi a Guerra y quien es director de la ONG operación libertad. “El derecho al debido proceso es para todos, incluyendo los que no son generales. Segundo e igual de importante, si te violan un DDHH no significa que estás exento de crímenes cometidos de Lesa humanidad. Miguel Rodríguez Torres en la historia de Venezuela, es quién creó La Tumba”.

Expreso mi solidaridad con el General Miguel Rodríguez Torres quien tiebe casi un año preso sin que haya iniciado el juicio. Además fue trasladado compulsivamente a Fuerte Tiuna. Libertad para todos los presos políticos — Jose Guerra (@JoseAGuerra) 9 de mayo de 2019

¿Sabía usted que Rodríguez Torres fue creador de la Tumba y, así como a mí, torturó, persiguió y asesinó a decenas de estudiantes?

En esa época, por cierto, PJ poco decía sobre presos políticos. Nada justifica la violación al debido proceso, pero menos el blanqueo a un criminal. https://t.co/6ggZoJsIjf — Lorent Saleh (@LORENT_SALEH) 10 de mayo de 2019

Estimado Lorent. Yo siempre fui y seré solidario contigo y admiro tu lucha. Pero es tiempo de Unión y perdón para cumplir un objetivo esencial: salir de esta tragedia para lo cual hay que unir a quienes no están con Maduro. Saludos https://t.co/b3h0jdc064 — Jose Guerra (@JoseAGuerra) 10 de mayo de 2019

El derecho al debido proceso es para todos, incluyendo los que no son Generales. Segundo e igual de importante, si te violan un DDHH no significa que estás exento de crímenes cometidos de Lesa humanidad. Miguel Rodríguez Torres en la historia de Venezuela, es quién creo La Tumba. https://t.co/rE7jnhcqYh — Gabriel Valles Sguerzi (@Gabrielvalless) 10 de mayo de 2019

