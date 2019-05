El pueblo venezolano es levantisco y retrechero

“Si haces una mala elección, engendrarás un monstruo” Mathías Malzieu (1974 – ) Escritor, director de cine y cantante francés

Venezuela vive tiempos tenebrosos. La dictadura del usurpador, sostenida por la fuerza de las armas, inició una nueva ola represiva con epicentro en la única institución legítima con la cual cuenta el país: la Asamblea Nacional. Es un golpe de estado para liquidar la institucionalidad e intentar someter al pueblo por la fuerza. Es sumisión o represión. No hay opción en la revolución. Equivocan el camino. Este pueblo es levantisco y retrechero.

El régimen del usurpador perdió todo vestigio de apoyo popular. Evade cualquier posibilidad de someterse a unas elecciones libres, democráticas y transparentes. Montó un remedo de elecciones que culminaron el 20M-2018 con una gran abstención y la denuncia de quienes participaron – de buena o mala fe – de un gigantesco fraude. Ese proceso no fue reconocido por la comunidad nacional e internacional. Espurio totalmente.

Esos polvos trajeron estos lodos. El 10E-2019, debió juramentarse ante la legitima AN, el nuevo Presidente electo. No había. En ese contexto le correspondía asumir, como efectivamente lo hizo el Presidente de la AN. Y este hecho constitucional, surge como consecuencia de que el 10E-2019, utilizando el poder de fuego de la república y los ilegítimos poderes públicos, se juramentó para continuar ejerciendo el cargo de Presidente quien lo venía ejerciendo legítimamente. Ese día inició la usurpación.

La sociedad democrática, vista esta delicada situación, la existencia de dos Presidentes en ejercicio, solicita el cese de la usurpación, se nombre un gobierno de transición y la legítima AN, en el marco de la constitución, nombre poderes públicos legítimos y se convoquen, previa condiciones igualitarias elecciones libres, democráticas, transparentes y con observación internacional calificada. Esa es la salida política, pacífica, democrática y constitucional a la crisis que tiene a los venezolanos sobreviviendo en la miseria en el país más rico del continente. Insólito.

El problema es de los venezolanos y tenemos que resolverlo los venezolanos. Las FANB tiene que estar al servicio del pueblo. Tiene que dejar de colocarse incondicionalmente al servicio de un usurpador. El pueblo exige neutralidad, equilibrio y espíritu patriótico de los hombres a quien confió las armas de la república. Hay que darle una oportunidad a Venezuela y esa oportunidad, repito tiene que ser pacífica, electoral y constitucional. Es lo civilizado.

El país es estas condiciones es invivible. No hay gobernabilidad. La situación todos los días se agrava y marchamos a una hecatombe social. No continúen tentando los demonios, porque luego no podrán someter al pueblo con represión. No esperen sumisión. Esta vez el ciudadano no hará una mala elección para engendrar monstruos. Este pueblo como dijo el poeta del pueblo Andrés Eloy Blanco es: levantisco y retrechero.

