No podrán allanar ni abolir la democracia

“La democracia es el destino de la humanidad; la libertad su brazo indestructible” Benito Juárez (1806 – 1872) Expresidente de México

Hay muchos cándidos que se sorprenden cuando el régimen usurpador inhabilita para el ejercicio de los derechos civiles a los lideres y dirigentes políticos. Otros se horrorizan cuando allanan la inmunidad a los diputados y dónde todos quedamos petrificados es al momento en que la dictadura, pasa de la brutal represión, al salvaje encarcelamiento y tortura de quienes considera ¿Peligrosos terroristas? Es un delito que imputan sin formula de juicio a cualquiera que ejerza el derecho constitucional a disentir y colocarse en el campo opositor. El que tiene ojos ve.

Ninguna de estas acciones debe sorprender. Eso forma parte del patrón dictatorial. Lo que está inhabilitada, allanada y abolida en Venezuela es la democracia. Lo que viene sucediendo, forma parte de un proceso de endurecimiento de la dictadura, al no poder contener la ola de descontento que la arrolla como consecuencia del abismo en el cual hundieron a la población. No hay nada más desestabilizador y violento que el hambre y la miseria, sobre todo, cuando hay conciencia de que vivimos en el país más rico del continente y esas riquezas son saqueadas por la satrapía usurpadora. Eso no lo pueden ocultar.

Y menos podrán ocultar la incapacidad para solucionar los gravísimos problemas que crearon. La satrapía usurpadora no es la solución, es el problema. Eso ya está claro en toda la población venezolana. La corrupción avanza a paso de vencedores. La crisis económica se acrecienta con el paso de las horas. Los servicios públicos están en franco deterioro. El suministro de combustible ya no lo pueden cumplir. Los niveles de inseguridad e impunidad están en el espacio sideral y, lo peor, no hay posibilidad de reactivar el campo y el aparato productivo. Eso genera el drama de la escasez, ligada a la hiperinflación y especulación, que no permiten al pueblo una alimentación medianamente aceptable. Estamos frente a una catástrofe.

No es con represión. No es llenando las cárceles. No es allanando inmunidad parlamentaria. No es secuestrando y desapareciendo a diputados. No es persiguiendo a la disidencia. No es secuestrando los medios de comunicación social y no es intentando silenciar al liderazgo opositor que van a solucionarse los gravísimos problemas que crearon y que diezman a la población. Y tampoco es aboliendo e inhabilitando la democracia que van a mantener la olla de presión social sin estallar. La solución se iniciará cuando cese la usurpación, se escoja por consenso nacional un gobierno de transición y en un tiempo perentorio se celebren elecciones libres. Es la solución

La única forma y manera de solucionar el problema político, resolver la ingobernabilidad y recuperar la confianza en las instituciones pasa por consultar al pueblo. En democracia el pueblo tiene la última palabra. Es el soberano y los males de la democracia se subsanan con más democracia. No podrán allanar y abolir la democracia. Los venezolanos estamos destinados a vivir en democracia y libertad.

Twitter: @Cheotigre

[email protected]

[email protected]

http://www.noticierodigital.com/author/josecheosalazar/

http//www.aldabonazos.blogspot.com

vaya al foro

Etiquetas: José "Cheo" Salazar