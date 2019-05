La paralización del país generará violencia

“Lo que se obtiene con violencia solamente se puede mantener con violencia” Mahatma Gandhi (1869 – 1948) Pacifista, político, pensador indio.

Venezuela está paralizada en más de un 70%. Todas las actividades productivas van apagándose a paso de vencedores. Lo único que funciona en revolución es la corrupción. Es precisamente esa salvaje corrupción la que tiene al país, con las reservas petroleras más grandes del globo terráqueo, a punto de inmovilización. La revolución terminó siendo la peor involución de la historia patria. Increíble, pero cierto.

Este proceso de destrucción nacional – que llegó con la revolución – que amenaza con la paralización total del país, obliga a que cese la usurpación y se abra un camino pacifico, electoral, democrático y transparente para que los venezolanos decidan, como corresponde en cualquier país civilizado, su destino. No esperen que los atropellen las circunstancias y estalle una rebelión civil que, cual tsunami, arrase violentamente con lo que queda en pie. Eso sería catastrófico.

El pueblo venezolano ha demostrado hasta los más inimaginables limites que es pacífico. Nadie quiere violencia. Entendemos que no hay nada más violento y desestabilizador que el hambre. Es obvio, también, que la inseguridad personal, es violenta. Es violencia que el salario de un trabajador y cualquier profesional no alcance para medio alimentar el núcleo familiar. Es violencia salir a la buscar alimentos y no conseguirlos y de conseguir alguno los precios son prohibitivos. Es un entorno de violencia hasta ahora controlado y tolerado por la paciencia de un pueblo pacifico. Entendamos: tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe.

Los llamados revolucionarios no pueden continuar jugando a la candelita. Las cartas están echadas. La paralización del país no deja más opción que abrir paso a la transición. O cesa la usurpación o será necesario la utilización de la fuerza para eyectarlos del poder. Un grupúsculo de corruptos y hambreadores no pueden secuestrar a toda una nación en nombre de una revolución que, repito, terminó siendo una pavorosa involución. La ceguera por el poder, la corrupción y el enriquecimiento de una secta no puede someter a todo un pueblo a esta desgracia prolongada y sin solución. Es bueno cilantro, pero no tanto.

La paralización del país hay que detenerla con urgencia. Todos aspiramos que la salida sea consensuada, pacífica, democrática y electoral, pero como en la cúpula podrida de la mal llamada revolución, pareciera no entender la magnitud del desastre y el dolor causado al pueblo, están tentando a los demonios de la violencia y en ese brutal escenario nadie saldrá victorioso. Un destello de sensatez y pongan la decisión, como corresponde, en manos del pueblo. Esta de anteojitos.

El país nada en un océano de petróleo. Estamos mal y vamos peor. Hay un desastre y una anarquía. La situación amenaza seriamente con una paralización del país. No hay tiempo que perder. O se van o los van…A menos que pretendan mantener el poder con violencia. No les arriendo las ganancias.

