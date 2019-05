Jorge Millán: 90 % de los venezolanos reclama su soberanía

Eili Córdova/ 8 may 2019.- El diputado Jorge Millán (Primero Justicia – Caracas), desmintió este miércoles que la oposición desee una intervención militar en el país y resaltó que el único objetivo de la Asamblea Nacional es lograr elecciones libres y transparentes con un nuevo CNE.

“Lo que sucedió ayer con los seis diputados demuestra que es la única manera que tiene el régimen de mantenerse en el poder, se alimentan de la represión, el miedo y de las prácticas inconstitucionales. Tratan de hacer que la Asamblea Nacional retire su accionar sancionando a diputados y actuando fuera del margen de la Constitución. No nos podemos olvidar que para allanar la inmunidad parlamentaria de un diputado debe ser el mismo órgano, al cual pertenecen”, dijo sobre la decisión tomada ayer por el Asamblea Nacional Constituyente en Primera Página por Globovisión.

Artículo 187

“Desde el momento que iniciamos el proceso del rescate de la democracia hemos insistido en el rol de los militares. Hemos instando a las Fuerzas Armadas que deben ponerse del lado de la Constitución. Hoy las Fuerzas Armadas son el sostén de la dictadura (…) El gobierno es quien monopoliza las armas, el sistema de justicia y las fuerzas policiales, lo de nosotros es un llamado pacífico para lograr elecciones. Aquellos que usan la violencia son quienes hoy acompañan a aquellos que secuestran el poder en Miraflores”, destacó.

Durante la entrevista el diputado aclaró que el artículo 187 no es más que una invitación a otros países a aportar su participación militar. “Hay varias opciones planteadas para resolver la crisis y el artículo 187 #11 está dentro de los parámetros de la Constitución y la Asamblea Nacional. Yo te puedo invitar, pero si tú no aceptas no tiene ningún efecto, sin embargo, ese no es punto de discusión en este momento. Nuestra principal visión hacer elecciones, porque 90 % de los venezolanos reclama su soberanía”.

“Ellos hablan de “injerencia” y la única injerencia que hay en el país es la cubana y la rusa. Tenemos señalamientos muy grabes de cómo las Fuerzas Armadas está siendo equipada con armamento y aparatos extranjeros. Han tomado a Venezuela como uno de sus campos para evitar una cultura democrática, están convirtiendo a la nación en una autocracia tipo Rusia, Nicaragua y Cuba”, sentenció.

Diálogo

“Nosotros estamos pidiendo elecciones libres y ese es el único diálogo que puede haber entre la oposición y el oficialismo. Entre las partes debe haber un árbitro imparcial, porque en Venezuela hay un árbitro totalmente parcializado (…) No podemos tener un diálogo de cómo los que usurpan el poder deben quedarse ahí, eso es lo que dan a entender los voceros del gobierno. Nuestro mayor deseo es llegar a un acuerdo, en el cual el pueblo pueda votar y tengan la oportunidad de decidir por su futuro. El único interés de esos señores es quedarse en el país que han saqueado y han convertido en guarida para evadir todos los delitos que han cometidos”, vociferó.

