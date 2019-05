Joel García: Requesens está bajo un secuestro policial

ND / 7 may 2019.– El abogado Joel García, defensor del diputado a la AN Juan Requesens, informó que es “una burla” la tercera espera para el traslado del parlamentario, que hasta el momento no se ha materializado.

“Diré una sola palabra: es una burla hacia los abogados que estamos en ése caso, es la tercera vez que estamos esperando por el traslado desde el Sebin a los tribunales y no se ha materializado. Vemos entonces que Juan Requesens no está a la orden de los tribunales, sino que está bajo la figura de un secuestro policial”, expresó el defensor a TvVenezuela Noticias.

García reiteró que “es el Sebin quien dice cuando, como y donde se traslada a Juan Requesens. Vemos que la autoridad del juez se vulnera, ya que no tiene autoridad sobre el Sebin. Ésta sería la tercera vez que se difiere por falta de traslado, así que no vamos a culminar esta audiencia de esta manera si el Sebin, por los problemas que se han suscitado en Venezuela, no lo traslada, y sabemos que está incomunicado desde el 30 de abril, y nadie sabe cuál es su naturaleza, el por qué, ni cuál es su estado físico ni mental”.

Recordemos que Juan Requesens fue imputado por la Fiscalía por los delitos de homicidio calificado en grado de frustración en contra Nicolás Maduro, instigación pública continuada, homicidio calificado en grado de frustración contra los militares de la Guardia Nacional Bolivariana, financiamiento al terrorismo, uso de artefactos explosivos y traición a la patria. Según su defensor, esperan que el próximo lunes, el diputado exponga sus alegatos.

