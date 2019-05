Joel García sobre Simonovis: Hasta que no declare lo damos por desaparecido

Jhoan Meléndez / 16 may 2019.- Joel García, abogado de Iván Simonovis, afirmó este jueves que desconocen el paradero del comisario pues dice que el Sebin no les ha permitido ingresar a su casa.

“Nos han impedido incluso estar en las cercanías de la residencia… No tenemos manera de desvirtuar o confirmar la información que produjo el presidente Juan Guaidó referente al caso debido a que no tenemos fe de vida de Simonovis”, aseveró García a TV Venezuela.

En ese sentido señaló que el Gobierno de Maduro “no se ha pronunciado respecto a ello cuando es su obligación porque él estaba bajo su cuidado”.

“Estamos a las expectativas de lo que dice Guaidó por un lado y lo que no ha dicho el Gobierno hasta ahora… Hasta que no veamos a Iván declarando, vivo o que esté en un lugar, nosotros lo damos por desaparecido y es responsabilidad del régimen lo que pudiera sucederle dado que es el carcelero de ellos”, enfatizó el defensor.

Etiquetas: Guaidó | Ivan Simonovis | Sebin