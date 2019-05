Istúriz: Si aplicáramos el poder que nos da la Constitución no quedaría ningún escuálido en el país

ND / 20 may 2019 – El ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz, comentó que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) ha sido “muy moderada en el uso del Poder” que establece la Constitución para la ANC, “Si hubiésemos aplicado ese poder tal como está en la Constitución, no quedaría ningún escuálido en este país”.



“Para que no se desesperen y crean que será eterna, decimos que la Constituyente estará al menos hasta el 31 de diciembre de 2020, pero eso no quiere decir que cesará en 2020. Si nosotros no hemos transformado el Estado y no hemos aprobado una nueva legislación y la nueva constitución, debemos seguir con la Constituyente después del 2020. Eso lo tenemos bien claro”, aseveró Istúriz en VTV.

Las declaraciones de Istúriz llegaron este lunes cuando se aprobó la extensión hasta el 31 de diciembre de 2020 de las funciones de la ANC, ente no reconocido ni por la oposición venezolana ni por la mayor parte de la comunidad internacional.

