Ismael García: El ELN es la Fuerza Armada de Maduro

Jhoan Meléndez / 13 may 2019.- El diputado a la AN, Ismael García, señaló hoy que el Ejercito de Liberación Nacional (ELN) es “la Fuerza Armada de Nicolás Maduro” pues alega que este no cuenta con sus militares.

“Es un estado criminal que hay en Venezuela asociado al narcotráfico, a la corrupción, al tráfico de oro, a la venta de coltán. Aquí están metidos no solos los cubanos sino también Irán y el ELN que está operando en Venezuela no solamente en la frontera, sino que está metido de pies y cabeza y tiene el aeropuerto de Amazonas tomado”, indicó García en entrevista a TV Venezuela.

Sobre lo del 30 de abril dijo que eso “sigue latente”. “Eso ocurrió porque el señor Padrino López estaba comprometido en esa situación junto a otros altos militares que se echaron para atrás… La procesión en Venezuela anda por dentro”,argumenta el parlamentario.

García explicó que funcionarios que representan a Nicolás Maduro “se están retirando del régimen” y aseguró que Diosdado Cabello “es un hombre muy cobarde” y su mayor acto de cobardía fue “cuando abandonó a su comandante Chávez el 11 de abril del 2002”.

“A él yo lo denuncié por usar 203 empresas en Panamá para lavar dinero… Lo acuse yo en Costa Rica de usar Alunasa para traficar droga, y también lo acusé en EEUU junto a sus primos y a Pedro Morejon de posesión de empresas para la misma operación”, acotó.

Por último dijo que Maduro debe salir “por la ruta que ha planteado el presidente Juan Guaidó donde se han planteado elecciones con todos los sectores del país”.

