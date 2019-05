Ismael García, sobre Carvajal: Si no está con el chavismo que colabore con la justicia

Jhoan Meléndez / Nota de prensa / 29 may 2019.- El diputado a la Asamblea Nacional, Ismael García, aclaró que Hugo Carvajal no es “un perseguido político”, al tiempo que dijo que su calificación de militancia debe solicitarla ante el PSUV.

A propósito de la carta enviada por Hugo Carvajal a la Asamblea Nacional solicitando que se le reconozca su condición de independiente, ratificó que no debe usar el parlamento para tales fines. “Esta condición debe resolverla el ante el partido que desea militar o quedarse en condición de independiente”, manifestó.

“Si la estrategia de Hugo Carvajal es presentarse como un hombre que hoy no está con el chavismo para tratar de defenderse, el tiene cómo hacerlo y es precisamente colaborar con la justicia internacional y decir todo lo que sabe respecto a los delitos de narcotráfico y terrorismo en Venezuela en los últimos años, y no estar tratando de involucrar al parlamento nacional en este cambio de estrategia que está utilizando para su defensa”, advirtió.

En este orden de ideas recordó que Hugo Carvajal quien fue jefe de la Dirección de Inteligencia Militar y hombre muy cercano a Hugo Chávez, está siendo hoy investigado en los tribunales en el Gran Jurado de Nueva York y en la Fiscalía del Sur de La Florida en Estados Unidos, donde cursan sendas investigaciones sobre su supuesta participación en delitos de narcotráfico y terrorismo.

“A Hugo Carvajal en mi primer año de gestión en este período parlamentario (2016), abrimos un debate en el Parlamento y a su vez, iniciamos una investigación sobre los hechos en los cuales a el se le acusa, y allí se acordó hacerle seguimiento a la denuncia que cursa sobre él en Estados Unidos”, informó.

Asimismo, dijo que Hugo Carvajal para tratar de salvar su “pellejo”, utilizó como estrategia señalar que el respalda un cambio en Venezuela y así lo ha venido haciendo. “Hugo Carvajal decidió irse a República Dominicana y luego a España donde cayó en manos de la justicia. No obstante, el día de ayer declaró que cambió de abogado y había cambiado de estrategia su defensa, porque el está siendo solicitado por la justicia estadounidense y quiere evadirla”, advirtió.

