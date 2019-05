Infobae: Nicolás Maduro advierte a altos mandos militares “que espera no más traiciones”

ND / 06 de may 2019 .- A pesar de que la figura principal que rige la Fuerza Armada Nacional Bolivariana(Fanb) ha sido el ministro de Defensa,Vladimir Padrino López, luego de lo acontecido el 30 de abril , Nicolás Maduro sostuvo una reunión este 3 de mayo, con los altos mandos militares , donde el mandatario dio a entender que ya no confía en la cúpula castrense.

“Lo más significativo de su discurso, más allá de las excusas y las expresiones a favor de la revolución bolivariana, fue que se enfocó en tratar de hacerles sentir a los altos oficiales, allí presentes, que están vigilados, que saben quiénes y dónde están aquellos que tienen relación con los dirigentes de la Oposición y con aquellos “militares traidores” que están en el exterior”, así lo reseñó Infobae.

Etiquetas: FANB | Nicolás Maduro | Vladimir Padrino López