“Influencer” polaca que destrozó estatua de 200 años paga las consecuencias

Eili Córdova / 22 may 2019.- La “influencer” polaca Julia Slonska, podría enfrentar seis meses de prisión, esto después de publicar un video en el que aparece destruyendo con un martillo una estatua típica de la posguerra.

Según medios de comunicación, la obsesión de Slonska, de 17 años, por los “like” la llevaron a cometer tal acto. La modelo destruyó una escultura de dos años de antigüedad, ubicada en el parque Dolinka Szwajcarska de Varsovia, Polonia.

La “influencer”, con más de 5900 seguidores en Instagram, no solo tiene que rendirle cuenta a la ley, sino también perdió varios contratos con prestigiosas empresas de su país.

Disculpas

Después del hecho escribió un comunicado disculpándose, sin embargo, esto no la salvó de ser nombrada la “stupid girl” de las redes sociales. “No debió haber ocurrido en absoluto. Lo lamento. No diré lo que me impulsó a hacerlo porque es un asunto privado, pero quería disculparme con todos”, expresó.

“Mientras tanto, ella ha ganado seguidores, pero también la animadversión de ciertas marcas, que no ven en su comportamiento un ejemplo para asociarse. Uno de los principales bancos polacos, mBank, ha cancelado una colaboración con ella. Al igual que la marca Specto Models, de modelaje, quien ha rescindido su contrato”, dice El Periódico.

Según expertos, la escultura que la modelo rompió representa a un ángel con una tortuga entre las manos y es valiosa por sus años de antigüedad.

Una modelo e ‘influencer’ polaca rompió con un martillo una estatua de 200 años de antigüedad en un parque de Varsovia, la capital de Polonia, y publicó el video de su acción en su cuenta de Instagram pic.twitter.com/DF2FnvXKBy — RT en Español (@ActualidadRT) 17 de mayo de 2019

