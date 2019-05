Ignacio Walker: Movilización sin negociación no es viable para lograr transición en Venezuela

Luis Sequera / 24 may 2019.- El abogado chileno, Ignacio Walker, explicó este viernes que es necesario que la movilización este acompañada de la negociación para que la oposición pueda avanzar hacia un cambio político y no terminar “capitulando”.

“La sola negociación sin movilización puede terminar siendo capitulación. La sola movilización sin negociación puede terminar siendo estrellarse contra un muro, y continuidad de cambio, porque el cambio es el paso del régimen autoritario hacia al democracia”, dijo Walker.

Aclaró que “revolución” y “transición a la democracia” tienen diferentes términos

Cuando hablamos de transición a la democracia no hablamos de una revolución, no hablamos de una guerra civil, no hablamos de golpe de Estado, hablamos de una difícil ecuación de movilización y negociación, y continuidad de cambio

El abogado participó en la conferencia del Plan País, Propuestas Para la Transición, llevada a cabo el día de hoy en el Aula Magna de la UCAB, donde estuvo presente el Jefe del Parlamento, Juan Guaidó.

