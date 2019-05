Transportistas: No queremos ni baterías ni cauchos, queremos libertad

Nayrobis Rodríguez / foto. @pedro_mendez_d / 9 may 2019.- Durante una protesta del sector transportista en el sector Altamira de Caracas, voceros aseveraron que el 90% del transporte público en el país está paralizado. Hugo Ocando, presidente de la asociación Transporte Unido por Venezuela, aseveró que la manifestación se realizó porque “el gremio quiere libertad, no estamos por un caucho ni una batería porque esa no es la solución a este país”.

Ocando apuntó que la mesa de seguimiento, instalada desde la Vicepresidencia del país, fracasó. “A mí me prohibieron entrada al Ministerio y a esa mesa porque no les gusta cuando decimos que el sector está parado. Les gusta que los engañen, pero la gente anda en camiones y anda a pie”, destacó a través de una publicación en Twitter del canal digital TV Venezuela.

Aseveró que el Ministerio de Transporte les niega el acceso a los materiales básicos para reparación y mantenimiento de unidades de transporte. Dijo que los insumos los tiene “secuestrado el Gobierno. No, no nos los entregan porque no nos ponemos una camisa roja”. Denunció que desde hace ocho meses los choferes asociados al Bloque del Oeste en la parroquia Sucre no reciben insumos, por no “apegarse a Nicolás Maduro”.

Indicó que aumentar la tarifa a 500 bolívares no resolverá la situación y señaló que la opción principal es la salida de Nicolás Maduro del poder y la aplicación de “políticas serias de apoyo a transportistas que están quebrados”. “Los responsables de esta crisis no somos nosotros sino los que nos quitaron el dólar subsidiado, que nos ofrecieron proveeduría y al final no la dieron, otro engaño y llevaron a este sector a la crisis en donde está”, aseveró.

Denunció que el Estado los llevó a una forma controlada de obtención de insumos como aceites o cauchos y que los transportistas no tienen capacidad de manutención para sus familias ni para unidades de transporte que están “dolarizadas”. Apuntó que son aliados de los usuarios, que son quienes deben pagar el pasaje pero no tienen como hacerlo “porque ganan tres dólares”.

#9May Hugo Ocando, presidente de Transporte Unido por Venezuela: El motivo de esta protesta es porque queremos libertad, no queremos insumos, cauchos, aceite ni batería porque esa no es la solución a lo que sucede en el país. #TVVenezuela #TVVNoticiads pic.twitter.com/u9TJJX1aFM — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 9 de mayo de 2019

vaya al foro

Etiquetas: Caracas | Hugo Ocando | protesta | transporte publico | transportistas