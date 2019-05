Hija de Régis Debray: Me dan rabia quienes defienden la revolución bolivariana

Jhoan Meléndez / 7 may 2019.- Laurence Debray, hija del famoso comunista francés Régis Debray y de madre venezolana, dijo no aguantar más el “romanticismo” de apoyar al chavismo a distancia.

“Es muy lindo defender las revoluciones y estar en París comiendo todos los días y con un sistema de seguridad social donde todo funciona. Por eso ese romanticismo ya no lo aguanto más. Hay muchos políticos en esa postura, y uno en particular (Jean-Luc Mélenchon) que se metió conmigo por el tema de Venezuela”, dijo Debray en entrevista a Infobae.

“Es una vergüenza. O sea no sé cómo pretenden defender a los pobres y al pueblo y dar lecciones de moral apoyando la revolución bolivariana, la revolución castrista, ir a esos países, pero de viaje oficial, sin vivir la vida de la gente en lo cotidiano. No digo que vayan a un barrio, a un rancho, no, basta con ver cómo está la clase media. Eso me da una rabia… Sabiendo lo que pasa allá, teniendo a mi familia en Venezuela, para mí es imperdonable. Son cómplices de crímenes contra la humanidad, porque allí se está muriendo de hambre la gente. Son cómplices, porque no pueden decir que no sabían, ahora todo se sabe. No es como en Rusia en los años 50, que no sabían, que no podían viajar, ahora se sabe todo. No, eso no lo puedo perdonar. Me da mucha rabia cuando hablo de eso, mucha rabia”, alega.

Asimismo dijo que “el problema de la oposición es que son anti maduristas nada más, pero yo no quiero que retrocedan 20 años porque Chávez no llegó por nada. Creo que Guaidó y esta generación joven, que luchó desde el principio por la libertad de prensa, por la libertad de expresión, por los derechos humanos, que se atreve a marchar y marchar, y muchos están en la cárcel; ellos sí, creo que tienen una visión del país de mañana”.

