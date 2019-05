Hija de dueño de chalet donde murió Óscar Pérez denuncia que se le ha negado atención médica

Jesús A., Herrera S. / 15 may 2019.- La hija del doctor Williams Aguado, quien se encuentra detenido por ser dueño del chalet donde murió Óscar Pérez y su equipo, pidió ayuda para su padre quien asegura está en estado crítico de salud, al tiempo de denunciar que se la ha negado la atención médica necesaria.



Así lo hizo saber Michelle Aguado en una entrevista ofrecida a El Venezolano TV.

Indicó también que su padre padece “calamidades” dentro de la prisión.

Aguado, ofreció declaraciones al programa Dígalo Aquí, y aseguró que las condiciones de su padre eran precarias al momento de su presentación y que fue torturado.

“A raíz de todas las torturas que ha recibido en Ramo Verde, ha tenido muchos problemas de salud, como perforación del tímpano izquierdo y la pérdida casi total de la audición, daños renales, cambio de color de piel amarillenta, y tememos que sea un problema grave de riñones. Nos preocupa qué daño pueda tener porque ha ido empeorando en un año y medio”, expresó.

“Nunca se le ha hecho exámenes médicos para conocer su patología”, dijo.

Aseguró además que no tenía ninguna vinculación con la resistencia y que no conocía a Óscar Pérez. “Él trabajaba como médico para la PNB y trabajaba con niños especiales, no tenía ningún vínculo con ese grupo”, comentó.

“El llamado es al Gobierno para que le brinden la atención médica necesaria o tenga una medida humanitaria, porque está muy deteriorado y como médico está deprimido porque sabe que está mal, sabe que no le están brindando la atención que necesita”, dijo.

