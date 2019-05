Hermano de Trino Mora: “Él necesita privacidad para terminar de recuperarse”

ND / 17 may 2019.- Arturo Mora, periodista y hermano del cantante Trino Mora, afirmó a Noticiero Digital que el artista no está, en absoluto, secuestrado, como se ha dedicado a decir un grupo de personas cercanas a su entorno profesional; y que, por el contrario, se encuentra en una institución médica especializada, rodeado de galenos y enfermeros, en el proceso de recuperación de su salud.

Mora sufrió una serie de microinfartos cerebrales, señaló su hermano, un comunicador reconocido profesionalmente desde hace más de 35 años en la industria de la radio. En este momento, la salud mental y física del cantautor se encuentra “recuperada en aproximadamente 85%”, por lo cual sus familiares son optimistas de que pronto estará en condiciones de ser dado de alta.

“El proceso de mi hermano ha sido muy lento, pero sin pausa. Está atendido por un grupo médico de primera, que mantiene este tratamiento que hemos visto avanzar”, señaló Arturo Mora, quien agregó que “Trino Mora es una personalidad pública, pero su tratamiento médico es privado, como puede pasarle a usted o puede pasarle a cualquiera que tenga un familiar convaleciente”.

Agregó Mora que “se ha querido armar un show por parte de personas inescrupulosas, particularmente el protagonista es uno que ha timado o ha intentado timar a otras personas en su buena fe y se ha hecho una especie de comando que anda lanzando acusaciones que rayan en lo ridículo y en lo estúpido, porque si yo tengo secuestrado a mi hermano, debe ser que estoy de acuerdo con un grupo de médicos y de enfermeras y con una institución que llevan su tratamiento (…) tamaña ridiculez”.

“Cuando usted acusa a alguien de un secuestro eso tiene repercusiones gravísimas”, señala Mora. “Lo importante es que Trino Mora, el cantante que todos ustedes conocen, está cumpliendo con un proceso de recuperación, para lo cual necesita paz, tranquilidad, como cualquier paciente. ¿Es tan difícil esto de entender?”, se preguntó el locutor.

Mora agradeció, igualmente, las manifestaciones que ha recibido en relación con la situación de salud de su hermano, “que sí expresan un cariño sincero, una preocupación legítima, por la evolución de este artista venezolano y cuenten con que estamos trabajando para propiciar la reaparición de Trino en la palestra pública, con mucha disciplina, con mucho tesón, y no se dejen llevar por estas falsas informaciones de gente que está buscando tribuna a costa de un famoso”.

