Héctor Navarro: Chávez no le dio poder a los cubanos

Oleg Kostko / 24 may 2019.- El ministro durante el gobierno de Chávez, Héctor Navarro, sostuvo este viernes que Hugo Chávez fue asesinado al tiempo en que desestimó los señalamientos de que le entregara el país a Cuba.

“Yo estoy convencido de que Hugo Chávez fue asesinado porque a muchos no les convenía de que siguiera en la presidencia”, cuestionó Navarro en el programa de Román Lozinski del Circuito éxitos y también negó que Chávez le diera el control del país a La Habana.

“El único espacio donde vi una presencia importante de los cubanos fue en el Ministerio de Energía Eléctrica en el año 2002 y su labor era de pico y poda además de un proyecto que les dio Chávez de una planta de recuperación de transformadores (…) recuerdo que en una ocasión se quejaron porque no les llagaban los materiales para la planta y pongo mis manos en la candela, lo que yo vi como Ministro”, dijo.

Sobre las misiones

Previamente, Navarro defendió la gestión que en un inicio realizaban las misiones, que a su juicio han sido desviadas. “Hay muchas desviaciones que se han producido en el camino ¿por ejemplo cual es el funcionamiento de Barrio Adentro?, ¿acaso eso funciona en la actualidad? (…) el año pasado un conocido quiso operarse de las cataratas en un CDI de Caracas y no pudo porque todos los médicos los habían llevado a Fuerte Tiuna, esas misiones en un principio tuvieron un objetivo”.

Navarro puso en tela de juicio las cifras y la calidad de las viviendas hechas por la Misión Vivienda. “Un día dicen que entregan 2500 viviendas y a los cuatro meses dicen que hicieron medio millón. Las propias viviendas de Fuerte Tiuna están apagadas desde el alcabala hasta las tiendas están porque no hay agua, servicios o electricidad”.

Además, no descartó la posibilidad de que se beneficiaran financieramente con las misiones, aunque dijo que no solo miembros de las altas esferas del chavismo se enriquecieran. “Esos que se beneficiaron con las misiones no son necesariamente chavistas porque muchos de los personeros de los anteriores gobiernos tradicionales o de lo que llamaban de la oligarquía tradicional se enriquecieron con contratos del estado”.

#RománLozinski 24.05.2019 Entrevista con Héctor Navarro profesor de La Universidad Central de Venezuela y exministro de Educación https://t.co/Pj37TleLCE — Circuito Éxitos (@CircuitoExitos) 24 de mayo de 2019

