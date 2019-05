View this post on Instagram

VARGAS | Hallaron tortuga gigante en playa de Naiguatá. En horas de la tarde de este martes una vecina del secorrt localizó a la tortuga gigante a orillas de la Playa Pantaleta, en Camurí Grande. "Dejó entre 100 y 150 huevos", dijo Haidaly Cáceres. Protección Civil (PC) Vargas, Bomberos y Polivargas llegaron al sitio y lo acordonaron para el resguardo de la especie. Video: Cortesía