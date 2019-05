Gustavo Marcano: Estamos pidiendo ayuda para liberar a Venezuela

ND / 13 may 2019 – El Ministro consejero /AN de la embajada de Venezuela en Estados Unidos, Gustavo Marcano, habló en torno a diversos temas de actualidad, como la actual situación del país, y el trabajo planteado en el proceso de desalojo de la embajada en Washington, entre otros temas.



“Venezuela está hoy en día intervenida militarmente por el régimen castrista y por grupos irregulares como el ELN, por grupos terroristas e incluso por militares rusos, y nosotros estamos solicitando, tal cual lo instruyó el presidente Juan Guaidó, cooperación en esta materia al gobierno de Estados Unidos y de todo el hemisferio, además de la Unión Europea (UE)”, manifestó Marcano en una entrevista al programa ‘Código 58’ de TVVenezuela Noticias.

Para Marcano, el “narco régimen está enquistado en el poder en Venezuela, y la UE tiene que entender esta realidad y apoyar además de proteger al pueblo venezolano”.

“El presidente Guaidó instruyó al embajador Carlos Vecchio para que se reúna con el Comando Sur y de este modo iniciar todas las labores para la cooperación en el restablecimiento de nuestro orden constitucional y nuestra democracia, para la entrada de la ayuda humanitaria que tanta falta hace en Venezuela”, detalló Marcano.

El consejero confesó que procuran que “haya un quiebre de oficiales que se pasen al lado de la constitución para obligar a la salida del régimen de Nicolás Maduro. Estamos pidiendo ayuda porque los venezolanos no podemos solos, para liberar a Venezuela de éste mal”.

Marcano detalló que desde hace semanas han hecho todo bajo cumplimiento legal para que la sede de la embajada en Washington pase a manos del embajador Carlos Vecchio, al que le corresponde bajo sus funciones acreditado por el gobierno de Guaidó.

Asimismo aseveró que “las autoridades estadounidenses ejecutan una intervención militar a un país cuando hay una inseguridad nacional para su estado, tal como es el caso de Venezuela, ya que el régimen ha dejado entrar a la guerrilla y todas las células terroristas que se forman dentro del territorio nacional, siendo una amenaza para Estados Unidos y para toda la región”.

Marcano confesó en que “hay un incremento en las presiones hacia Maduro”, y a su vez dijo que “están pidiendo una protección temporal y corta porque el cese de la usurpación está por llegar, confiando en que la próxima semana pueden haber nuevos anuncios de parte de la administración de Donald Trump”.

