¿Que les dirás a tus nietos?

Fuerzas Armadas Nacionales: Tus abuelas no tienen medicinas, tus abuelos no tienen seguridad social, tus sobrinos no tienen comida, tus vecinos no tienen papel higiénico, y nadie tiene seguridad personal en la calle.

Qué dirás cuando tus nietos te pregunten: “¿Que hiciste tú durante la Revolución Bolivariana cuando 28.000 personas eran asesinadas en la calle cada año, cuando había escasez de medicinas, cuando la corrupción no tenía límite, cuando algunos soldados de las Fuerzas Armadas Nacionales reprimían al pueblo que manifestaba pacíficamente en la calle, cuando no había suficiente comida, cuando los derechos humanos eran violados día a día en nombre de “la revolución”?

¿Qué vas a decir? ¿De qué manera vas a responder a tus nietos? ¿Con cuál de Los Cuatro Puntos planteados por la oposición venezolana tú no estabas de acuerdo?

¿Tú no querías dejar entrar la ayuda humanitaria de comida y medicinas para tu pueblo, tu familia y tus propios vecinos?

¿Tú no querías liberar a los presos políticos?

¿Tú estabas asustado de tener elecciones generales transparentes?

¿Tu no querías respetar a la Asamblea Nacional y a la Constitución de Venezuela?

