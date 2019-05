Guaidó: La opción del artículo 187 no solo depende de la AN

Luis Sequera / 13 may 2019.- El presidente interino de Venezuela nombrado por la AN, Juan Guaidó, aclaró que el Parlamento es el único organismo que puede autorizar la cooperación militar internacional, sin embargo contrastó que esta decisión no solo depende del Poder Legislativo, sino de los países que están dispuestos a colaborar.

“La presión diplomática, la protección de los activos, el respaldo de la comunidad (internacional), las personas en las calles protestando, el haber construido mayoría, todo ha sumado en este momento. El objetivo es la libertad y la democracia en Venezuela, vivir en paz, reunir a la familia. Las alternativas son todas las que se mencionaron… Lo importante es la cooperación (internacional), que va a depender en gran mayoría de que nuestros aliados puedan implementarla”, dijo Guaidó en entrevista a EVTV Miami.

El también Jefe del Parlamento aseguró que Nicolás Maduro “no goza de la lealtad de nadie” y que el circulo que lo rodea solo velan por sus propios intereses y seguridad.

“(Nosotros) estamos velando por la (seguridad e intereses) del país, por la democracia, la transición. Hoy Venezuela tiene un solo problema que es la dictadura Maduro. Para la dictadura ellos tienen muchísimos problemas, no tienen confianza entre ellos, ni lealtad”

Insistió en su llamado a la Fuerza Armada Nacional a que se coloque “de lado de la Constitución y del pueblo venezolano”, al tiempo recordó que el gobierno de EEUU levantará las sanciones a funcionarios y altos cargos militares del régimen que se opongan a Maduro.

“Independientemente sea cual sea el desenlace vamos a necesitar una FAN que atienda la crisis en la frontera, el problema con el ELN, el problema de seguridad necesaria. Va a ser un recorrido importante para recuperar a Venezuela”, sostuvo.

Resaltó que si “el régimen de Maduro mañana cerrara el Parlamento”, incluso si llegara a “secuestrarlo”, no tendría ninguna opción para avanzar, puesto que “no tienen el reconocimiento del mundo, no tienen el dinero, porque se lo robaron, no tienen confianza en el sistema económico, porque lo destruyeron”. “La gran labor que tenemos los venezolanos es ganar la democracia”, agregó.

“Hay que ejercer la mayoría que somos los venezolanos (…) Esto es una dictadura con vínculos con el narcotráfico, la guerrilla y paramilitares, arman paramilitares que ellos llaman colectivos, pero a pesar de eso estamos aquí con fuerza y mayoría”, acotó.

Etiquetas: Juan Guaidó