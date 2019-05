Guaidó: Todo Zulia está sin luz mientras los incapaces siguen escondidos

ND / 9 may 2019 – El presidente interino por la Asamblea Nacional, Juan Guaidó se manifestó en torno al fuerte apagón que afectó al estado Zulia este jueves.

“Todo Zulia está sin luz mientras el grupo corrupto e incapaz que causó esta tragedia sigue escondido, ocupado de su desmoronamiento interno. Venezuela: este sábado volvemos a las calles porque no pudieron vencernos con la oscuridad y seguiremos hasta terminar la dictadura”, Escribió Guaidó en su cuenta oficial Twitter.

Por su parte, el ministro consejero de Guaidó en la embajada de Venezuela ante los Estados Unidos, Gustavo Marcano también se pronunció vía Twitter: “Vuelve a quedarse sin energía eléctrica el Estado Zulia, eso es lo que tienen que vivir los venezolanos: hambre, miseria y destrucción. Necesitamos la protección del mundo libre para defender la vida de nuestra gente”.

“Otra vez Maracaibo registra un apagón general que mantiene la ciudad a oscuras. ¡Es una tragedia la situación que vive nuestra gente del Zulia! El estado sigue en emergencia y los usurpadores ni siquiera los mencionan, para ellos el Zulia no existe. ¡No los dejemos solos!”, tuitió Henrique Capriles Radonski.

La periodista Mary Mena reportó que previo al corte de luz se escucharon explosiones de transformadores en la zona: “Maracaibo a oscuras. En la tarde comenzó una lluvia leve y comenzaron a escucharse los transformadores explotando. Quienes tenían, ya no tienen. A quienes les tenía que llegar tampoco. Eso es igualdad, eso es socialismo”, posteó la comunicadora.

