Guaidó: El TSJ ha sido el brazo ejecutor del régimen para desaparecer la AN

ND / 8 may 2019 – El presidente interino por la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, se pronunció ante la nueva “arremetida contra los diputados de la AN y el intento de cierre de la única institución legítima del país”.

El comunicado oficial resalta que “desde 2015 el TSJ del régimen ha sido el brazo ejecutor para desaparecer la Asamblea Nacional, único poder legitimo en el país y electo por 14 millones de venezolanos”.

“Perseguir a parlamentarios legítimamente electos, no hará que desaparezca el quiebre interno”, señala el líder opositor.

Asimismo expresa que dicho ataque también va dirigido hacia su persona como Presidente Encargado de Venezuela nombrado por la AN.

Vea el comunicado íntegro en el siguiente tuit:

Comunicado del presidente (E) de la República .@jguaido ante arremetida contra diputados de la .@AsambleaVE y el intento de cierre de la única institución legítima del país. pic.twitter.com/mfaOS6Qddf — Centro de Comunicación Nacional (@Presidencia_VE) 8 de mayo de 2019

Etiquetas: Juan Guaidó | TSJ