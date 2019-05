Guaidó sobre sucesos del 30-A: “Hubo gente que faltó por cumplir”

Luis Sequera / 6 may 2019.- El presidente interino de la República nombrado por la AN, Juan Guaidó, manifestó este lunes que hubieron personas que se habían comprometido a respaldar la sublevación militar del 30 de abril contra el régimen de Nicolás Maduro, pero no cumplieron con lo acordado, aunque se mostró optimista sobre una pronta “transición política” en el país.

“Hubo gente que faltó por cumplir (…). No quiere decir que no lo hagan pronto. Estamos esperando que muchos más no solamente cumplan con su país (…). Como ya es obvio hoy, hay el descontento que es generalizado, (del cual) no se escapa la Fuerza Armada”, señaló Guaidó en entrevista concedida a AFP.

“Hay conversación (…) con todos los funcionarios civiles y militares”, añadió.

Etiquetas: 30-A | AN | Juan Guaidó | sublevación militar