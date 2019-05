Guaidó y representantes del GCI sostienen reunión en Caracas

Jhoan Meléndez / 16 may 2019.- Juan Guaidó, presidente interino designado por la AN, lleva a cabo hoy una reunión en la sede de la UE con representantes del Grupo de Contacto Internacional (GCI) los cuales llegaron este jueves al país.

“Esta reunión es parte de los tres puntos que ha emanado la AN: Cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres según declaraciones de Guaidó más temprano”, señaló Valentina Crespo, periodista de TV Venezuela.

El presidente del parlamento confirmó tal reunión al medio día, al mismo tiempo que informó que la liberación del comisario Iván Simonovis forma parte de la “operación libertad”, pese a que no precisó el lugar del encuentro.

Crespo aseveró en el reporte que posiblemente en dicha reunión habrían otros doce embajadores y un representante de Cuba, además que lo acordado no se revelaría a la prensa.

GCI acudió la Casa Amarilla

Por su parte la cancillería del Gobierno de Maduro, anunció que el Grupo de Contacto inició su jornada de reuniones con “sectores políticos venezolanos” en la Casa Amarilla, lo que indica que también sostuvo conversaciones con funcionarios de ese gobierno.

