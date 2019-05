Guaidó: Muerte de segundo niño que esperaba transplante se debe a un régimen que destruyó la salud

Jhoan Meléndez / 24 may 2019.- El presidente encargado designado por la AN, Juan Guaidó, lamentó la muerte de un segundo niño del Hospital JM de Los Ríos el cual requería de un transplante de médula ósea.

“Lamento primero la profunda crisis humanitaria compleja que hoy vive Venezuela, que se refleja no solo en esas dos criaturas que perdieron la vida esperando transplante, transplante que no se puede hacer en Venezuela porque destruyeron el sistema de salud venezolano”, señaló Guaidó a lo medios.

En ese sentido indicó que “hemos visto portadas en el mundo de niños con profunda desnutrición y al borde de la muerte producto de esa misma emergencia humanitaria compleja… Así que cuando hablan de dos niños, no son solo dos niños, sino 7 millones de venezolanos en riesgo de muerte por la corrupción”.

Por su parte Soledad García Muñoz, relatora especial de la CIDH, también lamentó la muerte del menor de edad.

“Profunda tristeza por muerte de Robert Redondo (7 años), esperando transplante de médula ósea en Hospital JM De los Ríos. Abrazo a su familia y quienes se esforzaron por salvarle. La situación del derecho a la salud en Venezuela es cada vez más crítica e inexcusable”, precisó García en dicha red.

Etiquetas: emergencia humanitaria | Guaidó | Hospital JM de los Ríos