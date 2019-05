Guaidó lamentó las muertes de jóvenes en protestas

Jhoan Meléndez / 2 may 2019.- El presidente encargado designado por la AN, Juan Guaidó, a través de un comunicado, lamentó las muertes de Jurubith Rausseo, Josnel Peralta, Samuel Enrique Mendez y Yoifre Jesús Hernández Vásquez, quienes perdieron su vida en las recientes protestas.

“Deseo expresar al país y a la comunidad internacional, mi profundo dolor y categórica condena, ante los atroces asesinato de Jurubith Rausseo, Josnel Peralta, Samuel Enrique Mendez y Yoifre Jesús Hernández Vásquez, jóvenes venezolanos que salieron a las calles de forma pacífica a solicitar el cese de usurpación, jóvenes que soñaban con la libertad de Venezuela, con un país de oportunidades que nunca conocieron por culpa del régimen usurpador, que no solo masacra al pueblo mediante el hambre sino que también acaba con sus vidas de forma criminal cuando ejercen su derecho constitucional a la protesta pacífica”, precisó Guaidó en el escrito.

En tal sentido señaló que estos venezolanos “son mártires libertarios de nuestra lucha. Hoy más que nunca reiteramos nuestro compromiso con el país y con las familias de estos patriotas y de tantos otros que han dado su vida por la libertad de nuestra amada Venezuela”.

“Su lucha es la lucha de todos, sus muertes no serán en vano, juntos en honor a nuestros caídos pondremos fin al régimen usurpador y enarbolaremos la bandera de la libertad, porque somos una generación valiente, determinada e incansable de venezolanos que aman su país”, concluyó.

