Guaidó, en la Plaza Alfredo Sadel: Tenemos que permanecer en la calle

ND / Pedro García Otero / 11 may 2019.- El presidente interino designado por la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, aseguró este sábado, ante cientos de seguidores en la Plaza Alfredo Sadel en Las Mercedes, que “los tres elementos para lograr el cese de la usurpación” (Fuerza Armada, protesta en la calle y la comunidad internacional) están a punto de “concretarse”.

Sin embargo, y ante la visible caída de la convocatoria a las manifestaciones convocadas por la oposición, el presidente del Parlamento ha pedido “montarnos en el hombro al que dude, ni que dude lo vamos a dejar atrás, no vamos a dejar atrás a nadie en este país”, aunque ha reconocido que “la duda es válida después de tantos años de desesperación”.

Guaidó indicó además que “la opción no es quedarnos en nuestras casas”. “Es permanecer en las calles hasta lograr nuestra libertad. Estamos cada vez más cerca de construir la transición a la democracia. Llegamos al punto de no retorno… Hoy le pido a Venezuela que se pregunte: ¿qué más debo hacer para salir de esto? Yo tengo más de 10 años en eso…. Hoy le pido a Venezuela que no descansemos un solo día hasta lograr el cambio en Venezuela a pesar de la persecución y el hostigamiento”.

Comando Sur y TIAR

Guaidó anunció que Carlos Vecchio, embajador venezolano del Gobierno Interino en EEUU, mantendrá una reunión con el Comando Sur. Ha dicho luego, consultado con periodistas, que “hará todo lo que esté al alcance para garantizar la seguridad de los venezolanos”.

“El embajador en Washington, Carlos Vecchio, se reunirá con el almirante Craig Faller, del Comando Sur, para entender su propuesta. No debe haber sorpresas por esa acción. Queremos saber el alcance de la propuesta del Comando Sur”, dijo.

Sobre el TIAR agregó: “El TIAR no es una solución mágica pero es una alternativa y es para ejercerla cuando nuestros aliados nos ayuden. Nosotros debemos evaluar todas los opciones. ¿Siempre nos preguntan cuál es la mejor opción? La mejor opción y se lo digo a nuestros aliados… es la que genere el cambio más rápido en Venezuela… Venezuela está en una crisis profunda. La opción más rápida es la que permita que el usurpador se vaya lo antes posible. Pero también sabemos que eso no va a ser voluntario, y que vivimos en una dictadura”.

“Está cobrando fuerza la tesis de una solución rápida en la comunidad internacional (…) No podemos confundir objetivos con medios (…) el objetivo es una solución democrática y no violenta”, señaló.

El 30 de abril

“El 30 de abril marcó un antes y un después. Tardaron 8 días en decir una versión, un cuento que supuestamente sabían una semana antes. Ahí se ve claramente la situación de la Fuerza Armada, que un general de división (Christopher Figuera) habla de que Maduro no debe seguir. Eso le pasa a a Maduro y su combo. Estan encerrados entre cuatro paredes. Maduro está de salida, Maduro está derrotado”.

Ivan Duque

También dijo Guaidó que ha hablado este viernes con Iván Duque, para lograr sacar al Ejército de Liberación Nacional (ELN) de territorio venezolano, y que “recibe con alegría” el planteamiento de China de resolver la crisis venezolana a través del Grupo Internacional de Contacto.

El presidente interino ha indicado también que han aumentado los contactos con militares disidentes de la Fuerza Armada Nacional que aún no se han manifestado en favor del “cese de la usurpación”, y que “estamos muy cerca” de que “den el paso definitivo”.

A Maduro. “Los poquitos que defienden el régimen les tengo un mensaje. Ahí nadie tiene lealtad a Maduro si no a sus intereses. Los poquitos que aún sostienen al usurpador… están buscando salvarse. Como conseguir un documento para vivir en otro país. A uno al que dicen enfrentar”.

