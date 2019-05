Guaidó: Muertes del JM de los Ríos son el “rostro trágico” de la crisis humanitaria

ND / 30 may 2019 – El presidente encargado por la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, confirmó que conversó con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, sobre la crisis humanitaria venezolana y las muertes de infantes en el Hospital JM de los Ríos.



“La conversación que sostuve ayer con el vicepresidente de los Estados Unidos hablando precisamente de la crisis humanitaria, que fue el primer elemento que abordamos desde el Parlamento hace dos años, por cierto, ni siquiera desde el 2019 cuando pusimos en el centro de la política al ciudadano, al más vulnerable que hoy debemos atender. Hoy un rostro trágico de esto ha sido lo que ha sucedido en el JM de los Ríos. Hoy un rostro trágico fue lo que sucedió hace dos meses en Anzoátegui cuando niños por diarrea, sencillamente, no aguantaron porque estaban desnutridos, porque no tenían la atención inmediata, y perdieron la vida. Eso fue lo principal que pude discutir el día de ayer con el vicepresidente de los Estados Unidos, y por lo cual aprobamos el día martes además el reintegro de Venezuela en el TIAR”, afirmó Guaidó a TVVenezuela Noticias.

En torno a los diálogos de Noruega, Guaidó aseguró que “es evidente que no confiamos en un régimen porque se burlaron en procesos anteriores de diálogos. Estamos planteando el terreno de la lucha internacional, presionar para lograr superar la tragedia, cesar la usurpación, gobierno de transición, y en definitiva, elecciones libres”.

“No solamente vamos a estar en el TIAR si no en todos los elementos y terrenos de lucha internacional vamos a estar presente porque hoy no sólo Venezuela quiere cambio como lo demostró en el año 2015 cuando ganamos de manera abrumadora el Parlamento Nacional, Venezuela necesita cambio, necesita sanar de la tragedia y la crisis que estamos sufriendo todos los venezolanos, para eso estaremos en todos los estados de país”, expresó Guaidó.

Asimismo especificó que “las próximas medidas a tomar será salir a las calles, seguir exigiendo y reclamando nuestros derechos, seguir presionando a la comunidad internacional, viene la reunión del Grupo Internacional de Contacto y el Grupo de Lima el próximo lunes, además de seguir exigiendo la unión de las Fuerzas Armadas. Seguiremos insistiendo en todos los terrenos de lucha, de cooperación, del TIAR, de las reuniones de la comunidad internacional, y por supuesto, ser libres”.

Guaidó concluyó en que “no se puede tomar como fuente confiable a Nicolás Maduro, ya que ellos mienten ante la tragedia que vive el país”.

Las declaraciones el líder opositor llegaron desde la ciudad de Maracay en el estado Aragua, donde realizó una visita a una fundación para donar insumos médicos como parte de la ayuda humanitaria que ha ingresado al país.

Etiquetas: ayuda humanitaria | EEUU | Juan Guaidó | Mike Pence | Venezuela