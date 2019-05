Guaidó en Guarenas – Guatire: Vivimos peor que países en guerra

ND / 18 may 2019.- Juan Guaidó trajo a colación este sábado, durante una protesta convocada en Guarenas – Guatire, el artículo del New York Times que retrata la terrible situación que viven los maracuchos y el resto del estado Zulia.

“El periódico internacional que llaman El New York Times saca en su portada el retrato de esos 7 millones de venezolanos. De un niño absolutamente desnutrido como tenemos a tantos hoy en la calle (de nombre Anailin Nava). Lo relevante de esto es que nos compara a niveles económicos con países que han estado en guerra. Escuchen bien esta tragedia que crearon ellos: podemos comparar la crisis en Venezuela con países que han estado en guerra… como Siria. Con países que tuvieron guerra civil. ¿Y yo me pregunta: cuál fue la guerra que hubo en Venezuela? La primera, la que ellos se inventaron, la guerra económica. Y son tan ignorntes que se inventaron una guerra que ellos mismos perdieron… con enermigos ficticios… pero sí, hubo una guerra en Venezuela, la de Maduro contra nosotros”.

La nota de NYT, escrito por Anatoly Kurmanaev, comienza así: “El colapso de Zimbabue con Robert Mugabe. La caída de la Unión Soviética. La desastrosa crisis de Cuba en la década de los noventa. El desplome de la economía de Venezuela ha superado todos esos desastres.

Venezuela experimenta el mayor colapso económico sucedido en un país sin guerra en al menos 45 años, según los economistas”.

Al lado de Guaidó se encontraba Stalin González, quien regresó ayer de Noruega.

Usted puede leer el artículo de Anatoly Kurmanaev para el NYT aquí (en español, para leerlo debe registrarse para obtener 10 notas gratis por mes): Venezuela vive la peor crisis económica para un país sin guerra, según los expertos

